Joel Eriksson Ek har saknats i en månads tid för Minnesota Wild på grund av både skada och covidsmitta.

Nu är den 24-årige svensken redo för spel igen.

– Nu är jag definitivt redo att köra igen, säger Eriksson Ek.

Minnesota Wild har haft en längre frånvarolista under den senaste månaden.

Nu lättas det dock rejält då lagets toppcenter, svenske Joel Eriksson Ek är redo för spel igen efter att ha saknats sedan 21 december.

24-åringen från Karlstad tvingades utgå i en match mot Dallas Stars efter att ha fått en smäll i samband med en situation med Dallasbacken Jani Hakanpää där Eriksson Ek åker in i sargen med överkroppen samtidigt som han får finländaren över sig.

Joel Eriksson Ek down the tunnel after being taken into the boards hard by Hakanpaa pic.twitter.com/h0FXHiqWAg