Ludvig Larsson tvingades utgå i den gångna helgens förlustmatch mot Frölunda.

Nu meddelar Rögle att centern blir borta i tre veckor.

Ludvig Larsson lämnade lördagens 1–4-förlust mot Frölunda med en skada. Via sin hemsida meddelar Rögle nu att man kommer att tvingas klara sig utan centern den närmaste tiden.

– Han har gjort en magnetröntgen och sett till den utgår vi från att han kommer missa tre veckor, säger fysioterapeuten Christopher Alvengrip till Rögles hemsida.

Larsson har gjort tolv poäng (7+5) på 31 matcher under sin debutsäsong i Rögle och SHL. Den 26-årige centern värvades in till topplaget från hockeyallsvenska Mora inför säsongen, där han under fjolårssäsongen producerade 45 poäng på 46 matcher.

BENGTSSON TILLBAKA PÅ IS

Glädjande för Rögle är emellertid att Anton Bengtsson, som åkte på en hjärnskakning i CHL-mötet med Frölunda den 11 januari, gör framsteg i sin rehabilitering.

– Han har tagit steg på hjärntrappan och redan varit lite på is. Det är ett gott tecken, säger Alvengrip.

Vidare berättar Rögles sportchef Chris Abbott att laget inte har några nya fall av covid-19, samtidigt som de spelare som väl är smittade har milda symtom.

– Några spelare har varit på hallen idag och tränat i gymmet, några var också ute på is. De spelare som har testat positivt har milda symptom, vilket är bra. Vi har inga nya positiva fall och hoppas kunna börja träna ordentligt igen till helgen, säger Abbott.

