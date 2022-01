Med en timme innan nedsläpp meddelade SHL att matchen mellan Färjestad och Oskarshamn ställs in efter smittspridning i Färjestad.

Något som har fått IKO:s sportchef Thomas Fröberg att ilskna till.

– Jag är riktigt besviken och arg inombords faktiskt, säger Fröberg till C More.

Både Färjestad och Oskarshamn var på plats i Löfbergs Arena för att spela match under tisdagskvällen.

Lagen hade börjat värma upp och laguppställningarna hade redan släppts.

Men strax efter 18-tiden, med mindre än en timme till nedsläpp, meddelade klubbarna att det inte blir någon match.

Oskarshamns sportchef Thomas Fröberg säger att de fick reda på att matchen ställs in vid 17:40, något som väcker ilska inom Oskarshamn.

– Det är åt helvete för sent tycker jag då, i min värld. Jag är riktigt besviken och arg inombords faktiskt, säger Thomas Fröberg till C More.

Enligt Thomas Fröberg visste de om att Färjestad hade haft smitta inom laget men att matchen ändå skulle spelas fram till att hemmalaget satte stopp.

– Vid 17-tiden visste jag att de hade gjort ett PCR-test och att de hade fått ett positivt utslag där. Då sade jag att det inte var några problem, han har ju ändå varit hemma. Sedan har jag ingen aning om vad som hände efter det. Jag godkände att vi skulle spela för fyra, fem gubbar kan vi ha vid sidan när det gäller corona. Jag har ingen aning, de måste ha fått jättemånga fall från 17 till 17:40, säger Fröberg.

FBK:S SVAR: ”EXTREMT OLYCKLIGT”

Färjestads sportdirektör Rickard Wallin förklarar hur Karlstadslaget har sett på situationen och han beskriver det som “olyckligt” att beslutet kommer så sent innan matchen.

– Det är det medicinska teamet som har tagit beslutet att vi inte har kontroll på smittspridningen. Det är oerhört olyckligt att det har kommit in test så pass sent och med så kort varsel inpå match. Hela tiden när man tycker att man har koll på läget så droppar det in något nytt som förändrar situationen. Det är klart att det är extremt olyckligt, säger Wallin till C More.

Enligt Rickard Wallin fick Färjestad flera positiva fall ungefär två timmar innan matchstart.

– Testen droppade in här strax innan 17. När svaren på PCR-test tar extremt lång tid så är det svårt att veta vad som är vad. Det är alldeles för kort tid innan match för att man ska kunna få någon rimlig beslutsgång. Det medicinska teamet snackade ihop sig med sig själva och med ligan och det var tvunget att ta den tid det tog för att allting skulle bli rätt, om det nu går att göra rätt i de här tiderna.

”SPELARNA ÄR BESVIKNA”

Rickard Wallin vill dock inte berätta hur många fall av covid-19 som finns inom truppen.

Enligt Thomas Fröberg spelar det ingen roll. Hen menar att det främst bara är en besvikelse om att nu få sätta sig på bussen för att åka hem till Småland igen.

– Jag bryr mig inte hur många fall de har. Jag är bara mest besviken, vi har laddat hela dagen och till och med lämnat in lineupen. Jag och spelarna är besvikna, vi har laddat hela dagen och värmt upp för att spela match och så blir det inställt. Men jag går inte emot någon läkarexpertis, det gör jag inte, säger Fröberg till C More.

