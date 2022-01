Han har tidigare varit avstängd i fyra matcher den här säsongen.

Nu stängs Steven Seigo av igen – för tredje gången sedan han värvades till Mora – för en knätackling.

Det har varit en ryckig säsong i Mora för Steven Seigo.

Han värvades in till klubben i oktober och spelade fyra matcher innan han stängdes av i två matcher för “physical abuse of officials". Kanadensaren hann sedan endast göra en match innan han stängdes av två matcher igen, den här gången för en huvudtackling.

Sedan han gjorde comeback i slutet av november har dock Seigo kunnat spela 16 matcher för Mora IK – men nu tvingas han till vila återigen.

I gårdagens match mellan Mora och Kristianstad kom 31-åringen nämligen snett in till en tackling mot KIK:s Robin Carlsson vilket gjorde att han bara träffade benet i tacklingen. Seigo fick därmed matchstraff och lämnade matchen.

DÖMS SOM ÅTERFALLSFÖRBRYTARE

Efteråt anmäldes backen till disciplinnämnden.

Se knätacklingen här.

– Motståndaren åker in i vår zon via en kontring och jag åker in mot honom för att sätta press. När jag gör det så skär han in mot mitten rakt mot mig och vi kolliderar, säger Seigo själv om situationen till disciplinnämnden.

Under tisdagen har nämnden nu kommit med sitt beslut och de stänger av Steven Seigo i fyra matcher för knätacklingen, och kanadensaren tvingas även böta 9 750 kronor. På HockeyAllsvenskans hemsida skriver de att tacklingen innebär stor skaderisk samt att Seigo är en återfallsförbrytare vilket ligger till grund för straffet.

Det innebär att Seigo har varit avstängd i åtta matcher den här säsongen samt fått betala 20 125 kronor i böter för regelbrotten.

