Växjö Lakers stod för en svag insats mot Linköping HC och förlorade hemma med 1-4.

Då var tränaren Sam Hallam kritisk mot sina spelare.

– Det ska bli kul att se om några fler killar vill vara med och leverera mer framöver, säger han till C More.

Den här säsongen har Växjö varit riktigt starka i VIDA Arena och de är det näst bästa hemmalaget under 2021/22.

Under lördagen kom de dock inte alls upp i nivå mot Linköping vilket gjorde att det blev förlust med 1-4.

Efter var tränaren Sam Hallam klart missnöjd med lagets insats.

– Vi är ganska slätstrukna och väldigt slarviga i vissa situationer. Det blir tydligt även på slutet när vi står och dribblar på utsidan men klarar knappt av att få in en puck mot mål. Det symboliserar vår match ganska väl, säger Hallam till C More.

”BEHÖVER SKÄRPA UPP ALLTING”

Växjö har haft flera spelare borta den senaste tiden men Sam Hallam vill inte skylla på det utan kräver i stället mer av sina spelare ute på isen.

– Om man vill ha ursäkter, eller så gör man bara sitt jobb och utför det man har betalt för, säger Hallam och fortsätter:

– Vi behöver skärpa upp i princip allting till på tisdag. Vi har en jäkligt rolig vecka med tre bortamatcher och en lång road trip. Så det ska bli kul att se om några fler killar vill vara med och leverera mer.

Växjö ligger för tillfället på sjätteplats i SHL, tre poäng före Oskarshamn som ligger under topp sex-strecket.

