Owen Power uppges sedan tidigare vara klar för OS-spel med Kanada. Nu ser även USA ut att få med sig en riktig stortalangen till spelen i Kina. Enligt The Athletic åker Seattles storlöfte Matty Beniers med USA:s lag till Peking.

Trots NHL:s besked att inte släppa sina spelare till OS i Peking ser turneringen ut att få viss stjärnglans, trots allt. Sedan tidigare uppges sommarens förstaval i draften, Owen Power, vara klar för Kanadas lag.

Nu ser även Powers lagkamrat i University of Michigan, tillika sommarens andraval i NHL-draften, Matty Beniers ut att få chansen att spela OS. Enligt The Athletic är Beniers, tilsammans med Vegas stortalang Brendan Brisson, uttagna till USA:s slutgiltiga OS-trupp.

Beniers valdes som andra spelare totalt i den gångna NHL-draften av Seattle Kraken och blev därmed historisk som den första spelaren Kraken draftat. 19-åringen valde emellertid att stanna i University of Michigan i ytterligare en säsong, där han denna säsong producerat 26 poäng (12+14) på 22 matcher i collegeligan.

HAR SPELAT VM

19-åringen spelade både JVM och VM med USA förra säsongen och fanns även med i årets amerikanska JVM-lag, där han var utnämnd till assisterande lagkapten.

Sedan tidigare har Skellefteås målvakt Strauss Mann, som spelade med både Beniers och Brisson i Michigan förra säsongen, bekräftat att han är uttagen till USA:s OS-trupp. Även Jake Sanderson och Brock Faber är sedan tidigare uttagna i det amerikanska laget.

USA, som kommer att coachas av tidigare New York Rangers-tränaren David Quinn, kommer att presentera sin trupp under torsdagskvällen, enligt The Athletic.

