KHL stänger ner ligan – efter stor smittspridning

KHL har drabbats hårt av Covid-19 och bara under det senaste dygnet har 60 personer i ligan insjuknat.

Nu väljer ligan att stoppa säsongen och skjuta upp samtliga matcher mellan den 15 och 21 januari.

– Våra huvudsakliga mål i pandemitid är spelares och fans hälsa, säger ligapresidenten Aleksej Morozov till KHL:s hemsida.

Likt SHL, NHL och Hockeyallsvenskan har även KHL slagits hårt av Covid-19-pandemin, men till skillnad från de tidigare nämnda ligorna tar de nu till andra åtgärder för att stoppa smittspridningen.

Hela sju lag är redan satta i karantän och totalt 17 matcher har ställts in i januari, vilket nu har lett fram till att KHL väljer att stänga ner ligan mellan den 15 och den 21 januari.

– Jag vill upprepa mig: Våra huvudsakliga mål i pandemitid är spelares och fans hälsa. Inget har förändrats. Den epidemiologiska situationen utvecklas snabbt, bara under de senaste 24 timmarna har 60 personer i ligan insjuknat, och symtom på sjukdomen har dykt upp i ett antal klubbar, säger ligapresidenten Aleksej Morozov till KHL:s hemsida.

KOMMER SPELAS KHL-MATCHER UNDER OS-UPPEHÅLLET

För att kunna fullfölja säsongen kommer KHL behöva sätta in matcher under OS-uppehållet, vilket ligapresidenten bekräftar.



– De uppskjutna matcherna kommer också att hållas under OS-uppehållet, den nya KHL-kalendern kommer att publiceras i slutet av januari, säger han.

