Under förra veckan meddelade Växjö att stjärnan Julius Nättinen är tillbaka redo för spel.

Nu står det även klart att de får tillbaka ytterligare en stjärna i form av Robert Rosén.

– Jag har väntat väldigt länge på detta och ser mycket fram emot det, säger han till MinHockey.se.

Redan under förra veckan bekräftade Växjö Lakers att Julius Nättinen återvänder till spel, men efter besked om uppskjutna matcher fick återkomsten vänta.

Nättinen spelade under hösten tillsammans med Robert Rosén och Richard Gynge, vilket blev en succé då trion sprutade in poäng. Trion har under den senaste månaden inte bara saknat finländaren, utan även Rosén.

“JÄKLIGT SKÖNT”

När Växjö ställs mot Färjestad imorgon kommer Rosén vara tillbaka från sin två månader långa skadefrånvaro, vilket han själv bekräftade för MinHockey.se tidigare under dagen.

– Jäkligt skönt och kul. Jag har väntat väldigt länge på detta och ser mycket fram emot det. Det har såklart varit segt att gå med gips. Skönt att dagen är här och det är bara att hoppas på att det fungerar bra och går okej, säger stjärncentern till sajten.

Rosén, som inte har kommit till spel sedan den 6 november, ligger trots detta fortsatt på en tredjeplats i den interna poängligan, då han noterats för 20 poäng på 18 spelade matcher under säsongen.

TV: Blir Johan Pennerborn kvar i FBK?

Matchrapporter: Joel Persson matchhjälte när Växjö vann mot Örebro Hockey Malmö vann mot Växjö på hemmaplan Växjö har fyra raka segrar – vann mot Djurgården med 3-0 Straffseger för Växjö borta mot Djurgården Straffar avgjorde när Växjö vann mot Timrå