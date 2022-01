Det behövs för att undvika kvalet – så ligger klubbarna till

Det ångestfyllda kvalet kryper allt närmare och om några månader kommer ett lag åka ur SHL. Med en djupdykning ner i statistiken kollar Hockeysverige.se vad som tidigare har behövts för att hålla sig ovanför strecket och vad de fem sämst placerade lagen behöver göra för att undvika kvalet.

För många ishockeyfans blir våren ett enda långt lidande. Ju längre tiden går och ju närmare kvalet ditt lag kommer, desto nervösare blir det.

Men vad behövs, enligt statistiken, för att undvika kvalplatserna?

Vi backar till säsongen 2015/2016 då SHL utökades till 14 lag.

Sedan dess är det sju lag som har åkt ur SHL efter att ha fått lov att kvala sig kvar.

Nu ska vi syna lagen som har, med nöd och näppe, lyckats undvika kvalet.

”Bäst” på att plocka tolfte platsen och precis undvika kvalet är Linköping och Örebro som båda har slutat tolva två gånger på senaste sex åren.

Den lägsta poängen för en tolfte plats var säsongen 2016/2017 då Örebro plockade 53 poäng, samma säsong som Leksand åkte ur högstaserien mot Mora. Den högsta poängen för att sluta tolva var två säsonger efter då Linköping tog 67 poäng, samma år som både Mora och Timrå åkte ur.

DET BEHÖVS FÖR ATT KLARA DET

Under dessa sex år har det, i snitt, behövts 1,16 poäng per match, eller 60 poäng på en säsong om du så vill, för att sluta tolva.

Vad behövs av de fem sämst placerade lagen i år för att komma över det strecket?

Linköping: 42 poäng, 1,31 poäng per match

Linköping är det lag som ligger bäst till av de fem sista. Med ett poängsnitt på 1,31 och bara 18 poäng upp till 60-strecket behövs det sex vinster på de sista 20 matcherna. Ett snitt på 0,9 poäng per match räcker för att ta sig över gränsen.

Brynäs: 40 poäng, 1,29 poäng per match

Fjolårets kvallag Brynäs är återigen med i kampen om att undvika kval. Den här säsongen ligger man i ett bra läge med 20 poäng upp till "snittgränsen". För att nå det måste man ta 0,95 poäng per match, vilket motsvarar seger i var tredje match.

Foto: Bildbyrån. Brynäs klarade sig kvar efter kval förra året. Lyckas de lösa det utan att kvala i år?

Malmö: 38 poäng, 1,23 poäng per match

Storsatsande Malmö har inte alls fått till det och är i allra högsta grad med i kvalstriden. Med främst Timrå som jagar kommer det behövas 22 poäng på resterande 21 matcher vilket ger 1,05 poäng per match. Det behöver alltså bli vinst i mer än var tredje match för att ta sig över 60-strecket.

Timrå: 31 poäng, 1,07 poäng per match

Ligger redan under det behövliga poängsnittet och kommer behöva en stark vår för att jaga ikapp lagen framför. Men med en fin form för Timrå har hoppets tänts. För att komma upp till 60 poäng kommer det att behövas ett poängsnitt på 1,26 poäng. Det motsvarar ungefär tio segrar på säsongens sista 23 matcher.

Djurgården: 22 poäng, 0,73 poäng per match

För Djurgården kommer det att krävas något utöver det vanliga för att undvika kvalet. Med bara 22 matcher kvar kommer det att behövas 38 poäng. För det krävs ett poängsnitt på 1,73 poäng per match. Alltså ett helt poäng mer per match än vad man tidigare har mäktat med. Som jämförelse hade ett sådant snitt under de första 30 matcherna lett till en topp-fem placering. För att klara av att ta sig över 60 poäng behövs det 13 vinster.

TV: "Djurgården måste spela som ett topp fyra-lag om de ska undvika kval"

