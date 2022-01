Tragedin: 15-åring avled – efter olycka på isen

Amerikansk ungdomsishockey skakas av en tragisk dödsolycka.

15-årige Teddy Balkind skars i halsen av en skridsko under en match, varpå hans liv inte gick att rädda, rapporterar Greenwich Time.

15-årige Teddy Balkind avled efter en tragisk olycka i en High School-match mellan St. Luke och Brunswick i amerikanska Greenwich, Connecticut.

Balkind föll till isen, varpå en motståndarspelare inte hann stanna för att sedan olyckligt råka träffa Balkind med sin skridskoskena på halsen.

– Det finns inga ord som är tillräckliga just nu. Jag vet att vi alla kommer att stödja varandra så gott vi kan, skriver skolchefen Mark Davis i ett uttalande, enligt Greenwich Time.

Brunswicks skolchef Thomas Philip beskriver i sin tur olyckan som en “otänkbar tragedi”.

Balkind fördes omedelbart till sjukhus efter olyckan, där han genomgick operationer – dock utan att kunna rädda 15-åringens liv.

– Jag vill berömma vår sjukvårdspersonal, tränarstab och säkerhetspersonal för allt de gjorde under de mest fruktansvärda omständigheterna för att uppehålla pojken tills ambulansen kom fram, säger Philip.

Under gårdagen uttryckte bland andra NHL, New York Rangers, New Jersey Devils sina kondoleanser efter den tragiska dödsolyckan. Även NHL-spelare som Cam Atkinson (Philadelphia) och Kevin Shattenkirk (Anaheim) uttryckte sin sorg efter 15-åringens dödsbesked.

“Hela hockeyvärlden skakas av Teddy Balkinds tragiska död. Våra tankar och böner är med alla de unga spelarna i St. Lukes och Brunswick samt familjen Balkind. Vila i frid, Teddy”, skriver Shattenkirk på Twitter.

The hockey world is hurting over the tragic loss of Teddy Balkind yesterday. Our thoughts and prayers are with the young players from St. Luke’s and Brunswick and especially the Balkind family. Rest In Peace Teddy #sticksoutforTeddy pic.twitter.com/OmtRUH4diQ