Dubbla debutpoäng av Nylander – men Holtz stal showen

Alexander Nylander slog till med två poäng direkt i debuten med Wilkes-Barre/Scranton Penguins. Alexander Holtz var emellertid den svensk som stal showen – då han stod för ett mål och två assist i Uticas 6–5-seger.

Tidigare i veckan stod det klart att Alexander Nylander trejdats från Chicago Blackhawks till Pittsburgh Penguins i utbyte mot Sam Lafferty. Nylander har spenderat hela säsongen i AHL med Rockford och fick finna sig i att även inleda sin sejour i Penguins med farmarlagsspel.

I natt debuterade Nylander för Wilkes-Barre/Scranton Penguins i hemmamötet med Utica Comets – och det dröjde inte länge innan Nylander presenterat sig i sin nya klubb. I samarbete med landsmannen Filip Hållander hittade Nylander fram till finländaren Valtteri Puustinen som fem minuter in i matchen kunde ge Penguins ledningen.

