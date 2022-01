Lars Johanssons säsong i SKA St. Petersburg är nu historisk.

Under fredagen höll han sin nionde nolla vilken är den sjätte bästa noteringen i KHL:s historia.

Endast fyra målvakter i KHL:s historia har hållit nollan i tio matcher under en och samma säsong: Alexej Murjgin, Ilja Sorokin, Igor Sjestjorkin och Ilja Konovalov.

Lars Johansson står nu på nio nollor efter att ha räddat alla 24 skott som han fick på sig under fredagens match när SKA St. Petersburg vann med 3-0 över Torpedo Nizhny Novgorod.

Lars Johansson 🇸🇪 records 9th shutout (24 SVs), Leo Komarov 🇫🇮 scores goal and assist, SKA gets 7th consecutive home win vs Torpedo since 2017. pic.twitter.com/k5csyUDWXi