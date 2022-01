New Jersey Devils slog i natt Columbus Blue Jackets med 3-1 och satte därmed stopp för det sistnämnda lagets elva matcher långa poängsvit.

Jesper Bratt var tillsammans med kedjekamraten Jack Hughes avgörande i segern och hyllade efter matchen sin lagkamrat.

– Jack gör skillnad varje gång han är på isen, sa Bratt efter matchen.

Jesper Bratt har under säsongen imponerat rejält och toppar just nu den interna poängligan i New Jersey Devils med god marginal. Han har varit lagets bäste spelare och inatt byggde han vidare på den fina inledningen.

New Jersey Devils ställdes mot Columbus Blue Jackets och Bratt spelade först fram till ett mål för att sedan själv pricka dit avgörandet i den tredje perioden. Den senaste tiden har svensken matchats med talangen Jack Hughes och efter matchen valde han att hylla sin lagkamrat.

– Jack gör skillnad varje gång han är på isen. Jag tror att alla verkligen ser nu hur stor del han är av vår organisation. Han skapar målchanser varje gång han är på isen. Han har det där tänkesättet som jag gillar att spela med – att skapa saker varje gång, säger 23-åringen till NHL.com om Hughes, som i sin tur noterades för ett mål och en assist i matchen.

Totalt har Bratt samlat på sig 32 poäng (10+22) under säsongen, vilket innebär att han nu är på väg att slå sin poängbästa säsong i karriären. 2017/18 noterades han för 35 poäng och med tre poäng till den här säsongen tangerar han därmed noteringen.

“DET ÄR TUFFT”

Inför matchen hade Columbus Blue Jackets radat upp segrar och inte tappat poäng på elva raka matcher. I och med Devils vinst i natt bröts det rekordet.

Veteranen Jakub Voracek gjorde sin 1000:e match I NHL-karriären och efter matchen var Blue Jackets spelaren Max Domi besviken över att laget inte kunde ge Voracek en seger i den historiska matchen.

– Det är tufft. Man vill vinna en sån här match för en sån kille, sa han efter matchen.

New Jersey Devils - Columbus Blue Jackets 3-1 (1-1, 0-0, 2-0)

New Jersey: Tomas Tatar (8), Jesper Bratt (10), Jack Hughes (9).

Columbus: Max Domi (8).