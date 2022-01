Alexander Holtz fick spela en NHL-match direkt efter JVM.

Men nu skickas den svenske forwardstalangen tillbaka ner till AHL igen.

Precis efter att Junior-VM avbröts i förtid så meddelade New Jersey Devils att Alexander Holtz skulle få chansen i lagets taxi squad och vara en del av NHL-truppen.

Det blev dock bara en match uppe i NHL för 19-åringen som bara fick spela knappt tio minuter i förlusten mot Boston Bruins.

Under fredagen meddelar nu Devils att de omplacerar Holtz tillbaka till AHL-laget Utica Comets där han kommer att fortsätta sin säsong.

#NEWS: We have made the following transactions:



🟥 Assigned Alexander Holtz and Kevin Bahl to Utica (AHL)

⬛️ Recalled A.J. Greer and Colton White from Utica pic.twitter.com/AeYYYVWXE8