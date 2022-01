Den 23-årige backen Dominik Egli har under en tid velat flytta till Sverige för spel i SHL.

Nu berättar han för tidningen Blick att han har kontakt med flera klubbar i ligan.

– Det finns pågående samtal med svenska klubbar och de börjar bli mer konkreta, säger han.

Dominik Egli är inne på sin sjätte säsong i den schweiziska ligan och spelar för tillfället med HC Davos, där han inför årets säsong skrev på ett kontrakt som sträcker sig till 2024.

Backen har under de senaste säsongerna gjort sig ett starkt namn och har spelat totalt åtta matcher för det schweiziska landslaget, varav en under årets säsong. I Davos har har han under säsongen fått stort förtroende och spelat mycket, men så kanske inte fallet blir längre.

“PÅGÅENDE SAMTAL”

Enligt tidningen Blick har han nämligen kontakt med flera SHL-klubbar och till tidningen kan han även bekräfta att kontakten har ökat.

Redan sedan tidigare ska Egli velat lämna Schweiz för spel i SHL, då han anser det som en bra plats att utveckla sitt försvarsspel och även ett steg att ta för att närma sig drömmen om NHL.

Kontraktet i Davos, som sträcker sig till 2024, har en klausul som gör att Egli kan lämna klubben tidigare. Klausulen gäller fram till slutet av januari, vilket betyder att vi nu får vänta och se om det blir någon flytt till Sverige för 23-åringen.

