TV: Pittsburgh med mäktig vändning – vann nionde raka

Pittsburgh Penguins har hittat formen. Under natten till torsdag vände man och vann mot St. Louis Blues med 5-3 efter två mål på tolv sekunder. En vinst som var lagets nionde raka.

– Vi hittade ett sätt att vinna i dag, säger Brock McGinn till NHL.com efter matchen.

Inför hemmamatchen mot svåra St. Louis Blues stod Pittsburgh Penguins på åtta raka segrar.

Det skulle bli också bli en nionde.

Även om det satt långt in.

Det var Blues som började klart bäst och tog också en tvåmålsledning i början på den andra perioden. Det efter mål av Brayden Schenn och Jordan Kyrou.

Bryan Rust skulle ta Pittsburg in i matchen målmässigt då reduceringen kom i powerplay efter drygt tretton spelade minuter av den andra perioden.

Men bara nitton sekunder senare kunde St. Louis ta tillbaka sin tvåmålsledning. Backen Colton Parayko klev fram och satte gästernas tredje för kvällen.

– Vi fick några mål i bra tajming. Vi hade en chans att vinna där. Vi vara i en bra position inför den tredje perioden. Vi hade en chans att vinna matchen. Det var på inget sätt vår bästa match. Sådant som händer, berättade St. Louis-kaptenen Ryan O'Reilly för NHL.com.

Den händelserika andra perioden var inte slut där utan innan det var dags för periodvila gjorde Bryan Rust sitt, och Pittsburghs, andra mål.

Ett mål bakom kom Penguins in i den tredje perioden.

Länge lyckades St. Louis hålla hemmalaget på utsidan och stanna kvar i ledningen.

Men på tolv sekunder skulle matchen vara över.

I den 53:e matchminuten fick Sidney Crosby chansen framför mål. Och som han tog den.

When the captain is happy, we're all happy. pic.twitter.com/GgcMcxbck2