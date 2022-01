Julius Nättinen imponerad stort under säsongsinledningen, men skadade sig och har inte spelat sedan den 28 oktober.

När Växjö nu kommer till spel nästa gång kommer stjärnan vara tillbaka i truppen.

– Jag är supertaggad, sa han till Smålandsposten under gårdagskvällen.

Växjö stormade fram under säsongsinledningen och mycket kom att handla om succékedjan med Robert Rosén, Richard Gynge och Julius Nättinen.

Stjärntrion sprutade in poäng tillsammans, men sedan oktober och början av november har två tredjedelar av kedjan, i form av Rosén och Nättinen, fått följa sitt lag från sidan av isen.

“KÄNNS FANTASTISKT”

Rosén är ännu inte helt tillbaka, men Julius Nättinen ska nu vara redo att inte isen igen.

– Det känns helt fantastiskt. Två och en halv månad är en lång tid av en säsong och nu står jag äntligen här. Jag är supertaggad, sa den sistnämnde till Smålandsposten under torsdagen.

Växjö skulle under dagen ställas mot Rögle och det var tänkt att den 24-årige finländaren då skulle få göra sin återkomst. Så blev dock inte fallet då matchen ställdes in tidigare under dagen på grund av Covid-19-smitta i Växjö.

När nästa match nu kan spelas kommer Nättinen, som noterades för elva poäng på tio matcher innan skadan, åter vara tillbaka i truppen.

