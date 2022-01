Mikko Koskinen gjorde en missbedömning och släppte förbi sig en puck allt för lätt tidigare i veckan.

Efter matchen kritiserades han hårt av tränaren Dave Tippett och nu har målvakten svarat på kritiken.

– När ett lag går dåligt offras antingen tränaren eller målvakten, säger han till Yle om kritiken.

Målvakten Mikko Koskinen stod för ett misstag som ledde fram till ett baklängesmål i Edmonton Oilers match mot New York Rangers, natten till tisdag.

Detta fick coachen Dave Tippett att ilskna till rejält och han kritiserade sin målvakt sedan starkt efter matchen.

– Det är ett brutalt misstag, sa Oilers tränare Dave Tippett till Edmonton Journal och fortsatte:

– Jag måste säga som det är. Vi spelar bra, sedan kommer det där. Det är ett brutalt misstag.

“JAG KAN INTE GÖRA MÅL”

Utöver uttalandet om misstaget riktade tränaren ytterligare kritik mot Koskinen.

– Vi gjorde många bra saker i kväll, men vår målvakt var inte speciellt bra och vi hittade inte igenom med tillräckligt många puckar för att ta oss tillbaka in i matchen, sa han.

Till finska tidningen Yle har målvakten nu själv svarat på kritiken och var då inte helt samstämmig med Tippetts tankar efter matchen.

– Så brukar det gå i den här branschen. När ett lag går dåligt offras antingen tränaren eller målvakten, sa han om kritiken för att sedan berätta om hans tankar kring lagets svaga insatser den senaste tiden:

– Det ska också sägas att på de sex matcher jag förlorade har laget gjort sju mål. Jag kan inte göra mål. Det är inte alltid upp till målvakten ensam att vinna eller förlora. Hela laget måste spela bättre i framtiden.

Koskinen har spelat 20 matcher i Edmonton Oilers och då svarat upp för en räddningsprocent på 90 procent. I snitt har han under säsongen släppt in 3,19 mål per match.