Jakob Chychrun är en eftertraktad man just nu.

Enligt The Athletics Pierre LeBrun har jakten på Arizonabacken intensifierats bland NHL:s klubbar, men…

– Priset är just nu för högt, säger en anonym NHL-chef.

Jakob Chychruns vara eller icke vara har varit en fråga som intensifierats allt mer i NHL de senaste veckorna. Coyotes kommer dock inte att släppa sin 23-årige back utan att få ett rejält utbyte tillbaka.

Enligt TSN:s Darren Dreger ska Coyotes kräva ett utbyte i paritet med vad Buffalo Sabres fick för att trejda Jack Eichel till Vegas Golden Knights i höstas, då Sabres landade Alex Tuch, Peyton Krebs, ett topp 10-skyddat val i årets draft och ett andrarundeval 2023.

Intresset för Chychrun är alltjämt stort, men…

– Priset är just nu för högt, säger en anonym NHL-chef till The Athletics Pierre LeBrun.

POÄNGSTARKT FJOLÅR

Enligt LeBrun är en trejd inte nära att genomföras i skrivande stund, men faktumet att Coyotes fortfarande svarar på erbjudanden kring stjärnbacken tyder på att man fortfarande är öppna för att byta bort honom. Chychrun har kontrakt över säsongen 2024/25 med en lönetaksträff på 4,6 miljoner dollar, vilket gör att han är en spelare som många lag skulle kunna rymma under lönetaket i samband med en trejd.

23-åringen draftades av Coyotes som 16:e spelare totalt i 2016 års NHL-draft och sedan dess har kanadensaren varit given på Arizonas blålinje. Förra säsongen gjorde Chychrun 41 poäng på 56 matcher, vilket landade honom på en tiondeplats i backarnas totala poängliga före spelare som John Klingberg, Quinn Hughes och Roman Josi.

Produktionen har den här säsongen fallit till sju poäng på de 26 inledande matcherna.

