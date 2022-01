Västerås har tappat Mathias From som drabbats av en hjärnskakning samtidigt som Alex Hutchings, som delade ut tacklingen, blev avstängd i två matcher.

Det får nu VIK-sportchefen Patrik Zetterberg att rasa mot tacklingen och den korta avstängningen.

– De straffen som är nu skickar på sätt och vis en signal att det kan vara okej att släcka någon, säger Zetterberg till VLT.

Strax innan nyår inträffade en omtalad situation i matchen mellan Västerås och Björklöven.

Alex Hutchings kommer från sidan och träffar Mathias From som fick lämna matchen och nu saknas för Västerås på grund av en hjärnskakning som han fick i samband med tackling.

Hutchings anmäldes till disciplinnämnden för huvudtackling men fälldes sedan för en charging, då nämnden inte kunde “med tillräcklig säkerhet fastställa att tacklingen träffade huvudet”. Björklövenforwarden stängdes därför av i två matcher.

Situationen mellan Alex Hutchings och Mathias From. #Hockeyallsvenskan #VIK #Björklöven

🎥 C More https://t.co/OKcrF3s9DT pic.twitter.com/oK7cVLgP6b