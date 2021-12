Juniorkronorna har utsett sina lagkaptener till den stundande JVM-turneringen.

HV71-talangen Emil Andrae blir svensk lagkapten, medan Simon Edvinsson och Alexander Holtz blir assisterande lagkaptener.

Via sina sociala medier meddelade Juniorkronorna under torsdagsmorgonen att Emil Andrae utsetts till lagkapten under JVM-turneringen.

– Det är klart att det är en stor ära att få vara kapten i ett JVM. Jag är stolt och glad, säger Andrae i ett videoklipp på Tre Kronors Twitterkonto.

Detta blir fjärde året i rad som en back utses till svensk lagkapten i JVM. 2019 hade Erik Brännström äran, året därpå utsågs Adam Ginning till kapten innan Philip Broberg axlade kaptensrollen i fjolårets turnering.

– Det är många namnkunniga namn som varit kaptener tidigare, så det är klart att det är kul att vara bland dem, säger Andrae.

Samtidigt står det klart att Alexander Holtz och Simon Edvinsson blir assisterande lagkaptener. Holtz gör sitt tredje JVM, medan Edvinsson i år gör sin första JVM-turnering med Juniorkronorna.

Möt Juniorkronornas lagkapten Emil Andrae! ©️



Förbundskapten Tomas Montén har utsett sin ledartrio för årets JVM:

C - Emil Andrae

A - Simon Edvinsson

A - Alexander Holtz

Hör vad Emil har att säga om det hedersfyllda uppdraget i videoklippet.#worldjuniors @IIHFHockey pic.twitter.com/KgpffbOrRx — Tre Kronor (@Trekronorse) December 23, 2021

TV: Tuff premiärmotståndare för Juniorkronorna – Montén om Ryssland