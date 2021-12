Joel Eriksson Ek tvingades lämna måndagens match skadad efter en smäll.

Nu är det oro i Minnesota Wild för hur läget är med svenske stjärnan.

– Han kan bli borta länge, säger general managern Bill Guerin.

I måndagens match mellan Dallas Stars och Minnesota Wild fick svenske stjärnan Joel Eriksson Ek kliva av skadad.

24-åringen fick en smäll i samband med en situationen med Dallasbacken Jani Hakanpää där Eriksson Ek åker in i sargen med överkroppen samtidigt som han får finländaren över sig.

Joel Eriksson Ek down the tunnel after being taken into the boards hard by Hakanpaa pic.twitter.com/h0FXHiqWAg

Svensken kunde åka av isen själv men återvände inte till matchen, som Dallas vann med 7-4.

– Det såg inte bra ut, sade huvudcoachen Dean Evason efter matchen.

Under onsdagen kom den första uppdateringen kring Joel Eriksson Ek, även om det inte är mycket till uppdatering.

Enligt klubbens general manager Bill Guerin är det för tidigt för att säga om svensken kommer tvingas till operation eller hur länge han kommer vara borta. Det är dock oro inom Minnesota för Eriksson Eks status.

– Han kan bli borta länge. Det suger, säger Bill Guerin.

Guerin wouldn't give specifics about Eriksson Ek's injury. Wouldn't say if he's having surgery/timetable; it's clear he'll be out for awhile. Regarding Eriksson Ek and the Winter Classic, Guerin said, "It stinks."



Wouldn't divulge callup, but re: Rossi, you've got to "earn it."