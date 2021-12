Hedman bakom avgörandet – delad etta i svenskarnas poängliga

Vegas Golden Knights besegrades I natt av Tampa Bay Lightning med 3-4.Victor Hedman spelade fram Steven Stamkos till det avgörande målet.

Det vankas jullov på flera håll i vårt avlånga land och både SHL samt Hockeyallsvenskan har just nu ett kortare juluppehåll. Detsamma gäller i NHL, där nattens match mellan Tampa Bay Lightning och Vegas Golden Knights fick bli den sista innan uppehållet.

Samtliga matcher förutom den ovannämnda ställdes under gårdagskvällen in, men trots spekulationer om att även Tampa Bay mot Vegas skulle ställas in stod lagen spelrdeo vid 04.00 svensk tid.

TAMPA KOM TILLBAKA

De två förväntade topplagen bjöd sedan på show och det blev jämt ända in på slutminuterna. Vegas tog ledningen med 3-1 genom två mål av stjärnan Mark Stone och ett mål av Nicolas Roy, men det var inte över där.

Svenskbekantingen Pierre-Édouard Bellemare hittade nätet till reduceringen och Anthony Cirelli lyckades sedan utjämna bara 43 sekunder senare.

HEDMAN BAKOM AVGÖRANDET

Avgörandet signerade Steven Stamkos genom att hitta nätet med ett stenhårt direktskott som hittade sig in bakom Vegas-målvakten Laurent Brossoit. Stamkos fick pucken upplagd av Victor Hedman, som därmed noterades för sin 24:e assist den här säsongen.Detta innebär att Hedman nu är poängbäste svensk i NHL på delad plats med William Nylander.

Trots att Vegas jagade een kvittering och vann skotten i matchen med 41-19 fick de lämna matchen tomhänta. Än bittrare blev det även när Vegas fick se sin tvåmålsskytt, Stone, lämna matchen i andra perioden med en skada.

Vegas Golden Knights - Tampa Bay Lightning 3-4 (1-1, 2-2, 0-1)

Vegas: Mark Stone 2 (6), Nicolas Roy (6).

Tampa Bay: Gabriel Fortier (1), Pierre-Edouard Bellemare (3), Anthony Cirelli (9), Steven Stamkos (14).