HV71 verkar få hård konkurrens om att få André Peterssons signatur på ett kontrakt.

Enligt uppgifter från Ryssland ska nu nämligen KHL-klubben Dinamo Minsk visa intresse för 31-åringen.

För drygt en månad sedan fick André Petersson lämna Lokomotiv Jaroslavl och därefter har han varit hemma i Sverige och rehabat en skada.

Mer specifikt har han varit hemma i Jönköping och tränat med tidigare klubben HV71 dår han bland annat har tränat med förre lagkamraten Simon Önerud, som är lagkapten i HV och också kör rehab efter en skada.

HV71:s sportchef Johan Hult har då inte varit blyg med sitt intresse om att värva “hem” Petersson till klubben.

– André håller på att rehaba sin skada och han vill nog känna att han tar rätt steg där innan har tar några beslut framåt. Jag har inte stått med ett kontrakt i ansiktet på honom. Men jag tror inte det är någon hemlighet för honom vad vi vill, sade Hult till Jönköpings-Posten förra veckan.

Nu ser dock HV71 ut att få hård konkurrens om att sajna 31-åringen.

Enligt uppgifter från ryska Tribunal.com ska nämligen Dinamo Minsk vara intresserade av att värva André Petersson. Minsk har präglat sig på att värva svenskar den här säsongen då de redan har sex (!) svenskar i laget, bland annat Adam Almquist och Mattias Tedenby som Petersson spelat med i HV71.

Dinamo Minsk is interested in #TreKronor F Andre Petersson, formerly playing for @hclokomotiv. #KHL https://t.co/JbW3FMT8a7