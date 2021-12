Under matchen mellan Malmö och Timrå fick vi se ett av säsongens märkligaste mål.

Per Svensson lyfter iväg pucken från egen zon och pucken studsar sedan och letar sig in bakom Daniel Marmenlind i Malmökassen.

– Det där ser man ta mig tusan aldrig, säger C More-experten Niklas Wikegård.

Malmö vann dock matchen med 6-3.

Malmö styrde och ställde i första perioden i matchen mot Timrå och kunde gå upp till en 2-0-ledning redan inom de sex första minuterna.

I den andra perioden svängde dock matchen och Timrå tog över matchbilden. De fick också en gratisbiljett in i tillställningen efter Per Svenssons reduceringsmål som är kandidat för säsongens märkligaste mål.

Svensson står med pucken bakom sitt egna mål och glider sedan in framför målet och bara lyfter iväg pucken neråt i banan.

Pucken går högt upp i lyften och landar precis framför Malmömålvakten Daniel Marmenlind. Pucken studsar sedan åt sidan och går in bakom en ställd Marmenlind i kassen.

– Oj, oj, oj! Det där är ju mardrömmen för en målvakt, utbrister C More-experten Sanny Lindström.

Årets märkligaste mål...? 👀 Per Svensson skickar iväg pucken från egen zon 🚨 pic.twitter.com/iLUOl62f0x — C More Hockey (@cmorehockey) December 21, 2021

”KAN INTE SÄGA ATT DET ÄR EN TAVLA”

Från ingenstans hade Timrå alltså kommit tillbaka in i matchen genom Svenssons mål.

– Man kan ju inte ens säga att det är en målvaktstavla. Han kanske ska åka ut någon meter och ta den innan studs. Men det där ser man ta mig tusan aldrig, det är jättesvårt där, säger experten Niklas Wikegård om målet.

Timrå kunde sedan också kvittera till 2-2 senare i den andra perioden genom Jacob Blomqvist. Malmö återtog dock sin ledning efter att Oliver Lauridsen gjort 3-2 i slutet av perioden.

I periodpausen gav sedan målvakten Daniel Marmenlind sin syn på det udda målet som han släppte in.

– Jag vet inte vad man ska säga, det är något sådant man garvar åt efteråt. Det är inte så mycket att tänka på, säger Marmenlind till C More.

I den tredje perioden kunde dock Malmö dryga ut och vinna med 6-3 för att ta sin tredje raka seger. Det innebär att Redhawks nu skaffar sig avstånd ner till Timrå under kvalstrecket. Nu skiljer det åtta poäng mellan lagen i kampen om att undvika kvalspel.

Malmö – Timrå 6–3 (2-0,1-2,3-1)

Malmö: Lars Bryggman 2, Matias Lassen, Marcus Sylvegård, Oliver Lauridsen, Christoffer Forsberg.

Timrå: Per Svensson, Jacob Blomqvist, Jens Lööke.

Ranking: De tyngsta värvningarna till SHL

Matchrapporter: Formstarka Malmö tog ännu en seger Straffseger för Malmö hemma mot Luleå Cameron Brace gjorde två mål när Oskarshamn vann mot Timrå Formstarka Skellefteå tog ännu en seger Efterlängtad seger för Malmö – bröt förlustsviten mot Örebro Hockey