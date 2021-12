Få klubbar har haft fler ikoniska spelare än Edmonton Oilers. Vi lät Tommy Salo, med drygt fem säsonger i Oilers, plocka ut sin drömfemma av spelare som representerat den klassiska klubben.

Tommy Salo spelade drygt fem säsonger Edmonton mellan 1999 och 2004 då han trejdades till Peter Forsbergs Colorado. Under samtliga säsonger i den kanadensiska klubben var han given etta bland målvakterna.

– Jag hade på känn att jag skulle trejdas innan deadline den säsongen. Därför packade jag extra mycket kläder när vi (New York Islanders) skulle åka till Vancouver och spela match kvällen innan deadline. Mycket riktigt fick jag beskedet där att jag var såld till Edmonton så det var bara för min del att resa vidare från Vancouver till Edmonton i stället.

Går det att beskriva hockeyintresset i Edmonton?

– Det var helt sjukt! Hela Kanada är för den delen galet i hockey. Det var hockey 24 timmar om dygnet vilket passade mig väldigt bra.

Redan första säsongen i Edmonton Oilers konkurrerar Tommy Salo ut stjärnmålvakt Bill Ranford.

– Jag fick förtroende direkt i Edmonton och det var nog här jag hade mina bästa år som målvakt. Under fyra år i rad fick jag priset som Edmontons MVP. Ett pris som fansen i Edmonton röstade fram. Det säger en del om hur det gick för mig där. Bill Ranford var på väg ner i sin karriär när jag kom till klubben, men vi fungerade okej ihop även om jag tog över som förstamålvakt.

– Vi gick till slutspel nästa varje år jag var i Edmonton, men varje år föll vi mot Dallas.

Varför lyckades ni inte slå just Dallas?

– Det var alltid tajta matcher, men det verkade inte spela någon roll om jag tog eller släppte in puckarna. Vi förlorade i alla fall.

– Jag tror anledningen till att vi inte gick längre i slutspelet var att vi hade lite för många unga spelare i laget. Vi var för orutinerade helt enkelt.

Hockeysverige.se bad Tommy Salo plocka ut sitt eget Edmonton All Star-team. Givetvis kom stommen av spelare att vara från åren 1983 till 1990 då laget vann Stanley Cup inte mindre än fem gånger.

Tommy Salo i Oilers. Foto: Bildbyrån.

MÅLVAKT

Grant Fuhr

Från Spruce Grove, Alberta. Debuterade i NHL för Edmonton som 19-åring säsongen 1981/82. Var kvar i organisationen till och med 1991. Hade i slutet av tiden i klubben svårt att hålla en ordinarie plats och var nere i farmarlaget Cape Breton för att få speltid. Skrev 1991 på för Toronto, men trejdades säsongen 1992/93 till Buffalo. Under säsongen 1994/95 trejades han till Los Angeles, men skrev säsongen efter på för St. Louis. Avslutade sedan karriären 1999/00 med en säsong i Calgary. Vann Stanley Cup fem gånger och Canada Cup två gånger. Utsågs till NHL:s bästa målvakt 1988. Kom även med i NHL:s All star team samma år.



Kommentar Tommy Salo:

- Grant Fuhr var före mig i Edmonton så jag spelade aldrig med honom. Däremot har jag spelat mot honom. En ”felplockad” målvakt som kunde göra matchavgörande räddningar.

Foto: IMAGO

BACKAR

Paul Coffey

Från Weston, Ontario Kanada. Draftades 1980 av Edmonton där han fick sitt stora genombrott och vann tre av sina fyra Stanley Cup-titlar mellan 1984 och 1987. Den fjärde vann han med Detroit 1991. Totalt kom Paul Coffey att spela 1409 NHL-matcher för Edmonton, Pittsburgh, Los Angeles, Detroit, Hartford, Philadelphia, Chicago, Carolina och Boston. Han gjorde på dessa matcher 396 poäng och totalt 1531 poäng. Coffey vann, förutom fyra Stanley Cup-titlar även tre Canada Cup. Utsågs till NHL:s bästa back 1985, 1986 och 1995.

Backparet i Salos drömfemma. Foto: IMAGO / Arkiv

Från Lachute i Quebec. Gick via juniorspel i Quebec Remparts till Edmonton där han NHL-debuterade 1979. Spelade kvar i den kanadensiska klubben till och med säsongen 1991/92. Flyttade därefter till New York för spel med Rangers under fyra säsonger innan han återvände till Oilers för två säsonger innan han avslutade karriären. Jobbade från 1998 till 2015 i olika positioner inom Edmonton. Var med och vann samtliga fem Stanley Cup-titlar med Edmonton, men var även med då Rangers vann 1994. Var med i det kanadensiska lag som vann Canada Cup 1984.

FORWARDS

Wayne Gretzky

Hur presenterar man världens kanske bästa spelare genom tiderna med några rader? Började låta höra om sig som ung pojke i Brantford där han en säsong svarade för 517 poäng på 85 matcher. Gjorde sin seniordebut i WHA för Indianapolis Racers. Då Racers ekonomi kraschade i början av säsongen 1978/79 flyttade han vidare till Oilers som även dom spelade i WHA vid den här tiden. Spelade i Edmonton till och med säsongen 1987/88 då han med tårar i ögonen lämnade för spel med Los Angeles, där han för övrigt kom att stortrivas. Gjorde åtta säsonger i Kings, innan han avslutade säsongen 1995/96 i St. Louis. Gjorde därefter tre säsonger på Manhattan och spel med Rangers innan han avslutade karriären. Är idag en av delägarna i Edmonton Oilers. Årets Rookie i WHA 1979. NHL:s mest värdefulla spelare 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1989. NHL All Star team 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1991. Vinnare av NHL:s poängliga 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1990, 1991, 1994. VM:s All Star team 1982. Stanley Cup-vinnare 1984, 1985, 1987, 1988. Stanley Cup:s mest värdefulla spelare 1985, 1988. Canada Cup-vinnare 1984, 1987, 1991. Canada Cup All Star team 1984, 1987, 1991. Canada Cup:s mest värdefulla spelare 1987.

Gretzky, Messier, Kurri. Foto: Bildbyrån / IMAGO.

Ur arkivet: Fasth ilsknar till på sina medspelare

Faktiskt född och uppväxt i Edmonton. Debuterade som senior i WHA för Indianapolis Racers i WHA, men gick via Cincinnati Stingers till Edmonton Oilers inför säsongen 1979/80. Debuterade i NHL för den kanadensiska klubben som 18-åring. Spelade i Oilers till och med säsongen 1990/91. Skrev därefter på för New York Rangers där han under säsongen 1996/97 fick sammanstråla med vännen och kedjekompisen Wayne Gretzky. Lämnade Manhattan 1997 för spel med Vancouver under tre säsonger innan han återvände för att avsluta karriären med fyra säsonger i Rangers. Uttagen i NHL:s All Star team 1982, 1983, 1990, 1992. Stanley Cup-mästare 1984, 1987, 1988, 1990, 1994. Stanley Cup.s mest värdefulla spelare 1984, 1985. Canada Cup-mästare 1984, 1987, 1991. NHL:s mest värdefulla spelare 1990, 1992.Finlands kanske största spelare genom alla tider. Fostrades i Helsingfors-klubben Jokerit, en klubb som han idag är General Manager för och delägare i. Valde efter OS 1980 att åka över till Edmonton där han snabbt blev en viktig del i bland andra Wayne Gretzkys framgångar. Spelade för Oilers till och med säsongen 1989/90. Gjorde därefter en säsong i italienska Milano innan han 1991 återförenades med Gretzky i Los Angeles. Trejdades under säsongen 1995/96 till New York Rangers, men flyttade vidare till Anaheim redan säsongen därpå. Avslutade sedan karriären med en säsong med Peter Forsberg i Colorado. Årets finska spelare 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990. Stanley Cup-mästare 1984, 1985, 1987, 1988, 1990. NHL All Star team 1985, 1987. VM:s All Star team 1991, 1994.