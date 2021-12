Covid-19-utbrotten i ligan gör att NHL väljer att ställa in alla gränsöverskridande matcher fram till den 23 december. Dessutom väntas ett beslut i OS-frågan komma inom de närmaste dagarna, meddelar ligan.

Enligt TSN:s Pierre LeBrun tyder det mesta på att det inte blir några NHL-spelare i Peking.

Ännu en gång ser publiken ut att bli blåsta på hockeyfesten i OS. Efter att NHL-spelarna inte åkt till turneringen i Pyeongchang 2018 så pekar nu det mesta på att det inte heller kommer att bli några NHL-stjärnor i Peking 2022.

Enligt TSN:s insider Pierre LeBrun kommer spelarna allt närmare ett slutgiltigt beslut.

“Inget är officiellt ännu, men mycket pekar på att det inte blir några NHL-spelare i OS. Med tanke på alla uppskjutna matcherna den senaste veckan så är det inte förvånande om det blir det slutgiltiga beslutet”, skriver LeBrun på Twitter.

En av anledningarna till att många spelare tvekar till att åka till Peking är de strikta karantänslagarna som gäller i Kina, där det rapporterats att en atlet kan tvingas till uppemot fem veckors karantän vid smitta av covid-19.

Enligt Peter Reinebo, verksamhetschef Svenska olympiska kommittén, stämmer dock inte de uppgifterna.

– Det är en mediainformation som är felaktig. Vi jobbar ganska hårt på att upplysa hela vår trupp att den informationen, som är en felaktig information, inte handlar om OS, säger han till Radiosporten.

Enligt honom räcker det med två negativa test med 24 timmars mellanrum för att få släppas från isolering.

Ett beslut väntas presenteras inom de närmaste dagarna, meddelar ligan i ett pressmeddelande.

– Man hör många killar som är osäkra (om de vill åka eller inte). Det är upp till killarna om de vill gå igenom det. När man pratat med många av killarna så är det inte en positiv sak att åka till OS just nu, säger Minnesotas spelarfacksrepresentant Marcus Foligno till The Athletic.

Samtidigt ställer ligan in alla matcher där ett lag måste korsa gränsen mellan USA och Kanada fram till den 23 december och vidare över det planerade uppehållet mellan 23 december och 26 december, till att börja med.

Några planer på att pausa säsongen finns dock inte, trots att antalet positiva covid-19-fall ökar inom ligan.

Nothing official yet, but a real sense NHL players aren’t headed to the Olympics. Given all the NHL game postponements this past week, no surprise if that’s the final direction.