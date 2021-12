För en dryg vecka sedan blev Lukas Vejdemo Laval Rockets målbäste spelare genom tiderna. Nu kan den 25-årige centern få en ny NHL-chans av Montréal Canadiens – för första gången sedan innan pandemin.

Under söndagseftermiddagen, svensk tid, meddelade Montreal att Lukas Vejdemo kallats upp till Canadiens tillsammans med Alex Belzile och Rafaël Harvey-Pinard.

Vejdemo har spelat 22 matcher med Laval den här säsongen och står noterad för totalt 13 poäng (6+7). Med den noteringen ligger han femma i den interna poängligan i farmarlaget.

Förra helgen blev Vejdemo AHL-klubben Laval Rockets bästa målskytt genom tiderna efter två fullträffar mot Rochester Americans. Totalt har svensken gjort 35 mål i Rocket-tröjan.

Lukas Vejdemo gjorde mål i sin senaste NHL-match med Montréal Canadiens. Den 10 mars 2020 gjorde 25-åringen sitt första NHL-mål i 2–4-förlusten mot Nashville Predators, men sedan dess har den tidigare Djurgårdscentern inte fått någon speltid i klassikerklubben.

Huruvida det blir något spel i Canadiens återstår dock att se. Samtliga av lagets matcher fram till den 28 december är för tillfället uppskjutna på grund av den ökade smittan inom ligan, vilket fått NHL att skjuta upp alla gränsöverskridande matcher.

Les Canadiens ont rappelé les attaquants Alex Belzile, Lukas Vejdemo et Rafaël Harvey-Pinard du @RocketLaval.



The Canadiens have recalled forwards Alex Belzile, Lukas Vejdemo and Rafaël Harvey-Pinard from the Laval Rocket.#GoHabsGo pic.twitter.com/zRGJKYH0Px