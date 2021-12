Under mellandagarna var tanken att Kanada traditionsenligt skulle ställa upp med ett lag i klassikerturneringen Spengler Cup.

Så ser inte ut att bli fallet.

Enligt TSN:s Michael Farber har laget dragit sig ur.

Ovisshet råder kring huruvida Spengler Cup kommer att gå av stapeln som planerat under mellandagarna eller inte. Nu uppges ett av lagen som skulle ha deltagit i turneringen ha dragit sig ur.

Enligt TSN:s reporter Michael Farber har det lag som skulle representerat Kanada i turneringen valt att inte spela i årets turnering. Enligt Farber har Claude Julien, som skulle ha coachat laget, redan återvänt till Nordamerika.

Sedan tidigare sitter ett av de deltagande lagen, schweiziska Ambrì-Piotta, i karantän och har enligt Swisshockeynews.ch ett antal covidfall i laget.

Under måndagen förväntas ett slutgiltigt beslut i frågan om turneringen kommer att spelas eller inte att fattas. Frölunda är ett av de deltagande lagen i årets turnering och har sedan tidigare förstärkt laget med både Henrik Tömmernes och Victor Backman till klassikerturneringen.

Förra årets turnering ställdes in på grund av pandemin.

Team Canada has pulled out of the Spengler Cup. HC Claude Julien is already back home.