TV: "Det här kan vara en tryout inför OS"

Covid-smittan härjar ordentligt i Nordamerika igen. Det skapar stora frågetecken för NHL-spelarnas deltagande i OS i februari. Öppnar det måhända dörren för europeiska spelare vid vinterspelen i Peking?

Channel One Cup pågår som bäst i Moskva just nu. Under vanliga omständigheter skulle den kunna avfärdas som en vanlig Euro Hockey Tour-turnering, men det ovissa läget med all covid-smitta i NHL gör att den kan anses vara mycket mer än så.

För om NHL-spelarna i slutändan inte dyker upp till OS i Peking kommer landslagen att behöva fylla sina trupper med spelare från Europa. Det gör i så fall Channel One Cup till en viktig tryout att visa upp sig för Johan Garpenlöv och hans stab.

Om detta pratas det mer om i veckans avsnitt av Studio Oddset Hockey Weekend från Svenska Spel.

Dessutom:

HV71 tappade poäng igen

Västerås jagar topplagen

Kampen om Norrland – dubbelmöte mellan Björklöven och “överraskningen” MoDo

Målvakterna i fokus i Umeå – experten tror på kryss

Se hela det senaste avsnittet av Studio Oddset Hockey här nedan:

