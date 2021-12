Paul Maurice var inne på sin nionde säsong som huvudtränare i Winnipeg Jets. Under dagen meddelade klubben att tränaren avgår.

Paul Maurice har lång erfarenhet som tränare i NHL och tog över ansvaret som huvudtränare i Carolina Hurricanes redan säsongen 1997/98.

Sedan säsongen 2013/14 har han varit ansvarig tränare i Winnipeg Jets, men från och med idag står det klart att han lämnar klubben under sin nionde säsong.

Anledningen till varför har ännu inte presenterats, men organisationen gick under dagen ut med ett pressmeddelande och berättade att tränaren har avgått.

Winnipeg Jets har under säsongen samlat på sig 31 poäng på 28 spelade matcher och placerar sig just nu på en femteplats i tuffa “Central Division”. Tills vidare kommer Dave Lowry, som under säsongen agerat assisterande tränare i laget, ta rollen som huvudtränare.

TV: Ska Tomas Montén ha underkänt för sin tid som förbundskapten?