Covid-19-kaoset fortsätter – Calgary placerar 17 personer i protokollet

Covid-19-kaoset i NHL fortsätter även idag. Boston Bruins placerade under kvällen Patrice Bergeron i protokollet och Calgary Flames placerade totalt 17 personer i protokollet, varav två av dem är Jacob Markström och Rasmus Andersson.

Covid-19-kaoset i NHL fortsätter att stöka till det och flera lag kunde under gårdagen meddela att de placerat spelare och ledare i ligans Covid-19-protokoll. Några av spelarna som listades var Elias Lindholm, Brad Marchand, Milan Lucic, Sean Monahan och Noah Hanifin.

Men det var inte klart där. Mitt under pågående matcher tvingades Morgan Frost i Philadelphia och Tucker Poolman i Vancouver lämna isen och avsluta sina matcher på grund av positiva Covid-19-test.

Detta fick NHL att ta till åtgärder och under gårdagen genomfördes ett möte mellan NHL-topparna, som ännu inte har kommit med något besked om hur de ska göra för att stoppa spridningen.

CALGARY-SVENSKARNA I PROTOKOLLET

Under kvällen har flera lag fortsatt meddela att flera spelare placeras i Covid-19-protokollet. Boston Bruins lagkapten Patrice Bergeron är en av dem, men Calgary Flames är det laget som har drabbats hårdast.

Under kvällen bekräftade de att 17 personer i klubben har placerats i protokollet. Bland de 17 sär sju stycken spelare och två av spelarna är svenskarna Jacob Markström och Rasmus Andersson.

“PAUSA SCHEMAT – ABSOLUT SISTA UTVÄG”

Sportsnet-reportern och NHL-insidern Elliotte Freidman tror däremot inte att NHL kommer pausa säsongen.

“Att pausa schemat kommer att vara en absolut sista utväg. Allt annat kommer att prövas innan de går dit. Mer troligt: En återgång till mycket tuffare protokoll, som påminner om förra årets otroligt utmanande säsong 2020-21 – maskbärande hela tiden, stanna hemma/på ditt hotell.. Inga restauranger, biografer, lagfester, "you name it". Lag kommer gå från att testa var tredje dag till att testa varje dag.", skriver han på Sportsnet.

Fler uppskjutna matcher kan, som vi redan vet, stoppa NHL-spelarna från deltagande i OS i Peking som startar i början av februari nästa år.

