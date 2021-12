Malte Strömwall är KHL:s målgladaste svensk den här säsongen.

I går bjöd 27-åringen på en ny målshow när han för andra gången inom loppet av två månader stod för ett hattrick för sitt Sotji.

Det var i gårdagens 5–3-segerhemma mot finska Jokerit som den Tre Kronor-uttagne forwarden Malte Strömwall klev fram och spelade huvudrollen för Dinamo Minsk.

Strömwall inledde sitt målskytte halvvägs genom den första perioden genom att direktskjuta in 2–0-pucken bakom Anders Lindbäck i Jokerit-målet innan han återgav den belarusiska klubben ledningen med sitt 3–2-mål fem minuter in i tredje perioden.

Tre minuter senare fullbordade Strömwall sitt hattrick när han från sin position i den vänstra tekningscirkeln direktsköt in det matchvinnande 4–2-målet. Samtliga tre mål från 27-åringens klubba kom i spel i numerärt överläge.

Strömwall. som är uttagen av Johan Garpenlöv till den stundande landslagsturneringen i Moskva, står därmed noterad för 18 mål och totalt 31 poäng på 31 matcher den här säsongen. Med den målnoteringen är skarpskytten den målbäste svensken i KHL den här säsongen, tre mål före Jakob Lilja i Barys Nur-Sultan.

And here's Dinamo Minsk's Malte Strömwall's hat trick.



They were all PPG's. 👊 #DMN #KHL pic.twitter.com/9OmBXnhThD