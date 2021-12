Efter 20 minuters spel i torsdags återupptogs matchen mellan Linköping och Oskarshamn i kväll med ställningen 1-1.

LHC vann då med 5-1 under kvällens 40 minuters spel för att vinna matchen med 6-2 efter att Alexander Johansson sköt två mål.

– Jag vet inte om vi kommer få uppleva det här igen, säger tvåmålsskytten till C More.

20 minuter ishockey hann spelas i matchen mellan Linköping och Oskarshamn i under torsdagen 9 december men därefter fick matchen avbrytas på grund av problem med isen i Saab Arena.

Nu, nästan 100 timmar senare, var isen lagad och under måndagen återupptogs matchen därmed vid ställningen 1-1 och där Oskarshamn fick inleda med tre minuters powerplay efter Robert Lantosis matchstraff från torsdagens första period.

Linköping lyckades ock vinna den udda matchen med 6-2 efter att ha vunnit med 5-1 under den 40 minuterna som spelades under måndagskvällen.

– Jag vet inte om vi kommer få uppleva det här igen. Det var mycket snack om det mentala inför matchen, säger Alexander Johansson till C More.

Oskarshamn tar ledningen - i den match som blev avbruten pga isproblem i förra veckan och återupptogs ikväll! pic.twitter.com/jhP39dkOSn — C More Hockey (@cmorehockey) December 13, 2021

”FANTASTISKT BRA”

Det var dock Oskarshamn som inledde bäst och gjorde mål redan efter drygt en minuts spel i sitt powerplay i början av den andra perioden. Linköping vände dock och sköt tre raka mål för att gå upp till 4-2 inför den tredje perioden.

– Fantastiskt bra. Alla dödar utvisningen och ”Högga” (Marcus Högberg) spelar stort så vi kommer iväg med bara ett mål. Vi pratade om att oavsett vad som händer de första tre så är det 37 minuter kvar att spela och de är betydligt viktigare än de tre minuterna, sade Johansson till C More efter 20 spelade minuter under måndagskvällen.

Mäktig vändning av @LHChockey som har dragit ifrån med två mål inför tredje perioden 🔥 #twittpuck pic.twitter.com/hsiwCGs1OR — C More Hockey (@cmorehockey) December 13, 2021

VANN SKOTTEN ÖVERLÄGSET

I den tredje perioden fortsatte Linköping sitt fina spel och Alexander Johansson sköt sitt andra mål i matchen för att gå upp till 5-2.

LHC vann sedan komfortabelt då de tog hem skotten med 26-17 under kvällens 40 minuter och skotten blev totalt 41-21.

Efteråt var det besviket i Oskarshamn.

– Bra start med mål direkt men sedan är vi alldeles för svaga framför mål av olika anledningar, säger John Dahlström, som blev IKO:s enda målskytt i kväll, till C More.

Linköping – Oskarshamn 6–2 (1-1,3-1,2-0)

Linköping: Alexander Johansson 2, Patrick Russell 2, Markus Ljungh, Ben Maxwell.

Oskarshamn: Patrik Karlkvist, John Dahlström.

