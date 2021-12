Christopher Liljewall blir borta i uppemot tio veckor på grund av en fraktur i fotleden. Då utses nyförvärvet Tim Erixon till ny, tillfällig, lagkapten i Timrå.

Timrå meddelar via sin hemsida att Tim Erixon, som hämtades in från regerande svenska mästaren Växjö inför säsongen, blir lagkapten under tiden som Christopher Liljewall blir borta med sin fotledsskada.

“Christopher Liljewall skadade sig under senaste matchen och med det så behöver kaptensrollen tillfälligt fyllas. Den som får äran att axla rollen är Tim Erixon fram tills att Christopher Liljewall är tillbaka i spel”, skriver klubben i ett uttalande.

Tim Erixon utsågs inför säsongen till assisterande lagkapten i Timrå. 30-åringen från Skellefteå hade inför årets säsong inte haft några kaptensroller i sina klubblag, men utsågs till assisterande lagkapten i det svenska JVM-laget 2011.

Erixon står noterad för ett mål på 20 matcher den här säsongen.

Förutom Liljewall så går även Didrik Strömberg och Albin Carlson skadade för tillfället i Timrå, vilket lett till att sportchefen Kent Norbergs jakt på förstärkningar intensifierats.

