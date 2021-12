Niko Ojamäki lyfte inte alls i Linköping den gångna säsongen.

I går sköt den finske forwarden sitt 23:e mål för KHL-säsongen – och skrev in sig i Vitjaz Podolsks historieböcker.

Det går fort i hockey, som ordspråket lyder.

Förra säsongen stod Niko Ojamäki för 16 poäng på 48 matcher i Linköping, men fick trots det ett anbud från Vitjaz Podolsk i KHL som han valde att ta och därmed bryta sitt avtal med LHC.

Det ångrar inte den 26-årige finländaren i dag.

Ojamäki leder hela KHL:s skytteliga med sina 23 fullträffar på 35 matcher och skrev i går in sig i Vitjaz historieböcker då han tangerade Justin Danforths målrekord på en och samma säsong – på 23 färre matcher.

Make it 23 goals for KHL's top goal scorer Niko Ojamaki 🇫🇮!



After just 35 games, he tied Vityaz' record for most goals in single season set by Justin Danforth 🇨🇦 (23 G in 58 GP). pic.twitter.com/hlVu4wyoFr