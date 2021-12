Didrik Strömberg, Albin Carlson och Christopher Liljewall kommer att bli borta den närmaste tiden. Då ger sig Kent “Nubben” Norberg ut på spelarjakt – på en skral marknad.

– Jag har letat och jag kan lova att jag har ringt, sms:at och mejlat varenda agent som finns, säger Norberg till ST.

Först kom beskeden om att Didrik Strömberg och Albin Carlson blir borta den närmaste tiden innan Timrå under gårdagen lät meddela att lagkaptenen Christopher Liljewall råkat ut för en fraktur i fotleden.

Skadorna har grinat nykomlingen i ansiktet, men Kent Norberg står inte handlingslöst och ser på. Sedan en tid tillbaka är “Nubben” på spelarjakt efter spelare som kan förstärka SHL-laget.

– Den har pågått sedan länge. Men som alla säger är marknaden extrem. Jag har aldrig varit med om dess like, att det finns så lite spelare. Det har knappt kommit in några spelare under resans gång i något lag och det är problemet, säger Norberg till ST.

– Så här har det varit senaste 1,5 månaden. Jag har letat och jag kan lova att jag har ringt, sms:at och mejlat varenda agent som finns. Det finns inget just nu. Det är lite speciellt.

“INGEN SOM VILL LÅNA UT”

I jakt på förstärkning har sportchefen undersökt den allsvenska lånemarknaden.

– Hade allsvenskan inte spelat hade jag kunnat låna därifrån, men är det någon som ska hänga med så är det en topp två-back, och det är ingen som vill låna ut det heller. Det blir hela tiden moment 22, säger Norberg.

Efter 22 spelade matcher ligger Timrå på nästjumboplatsen i SHL, tre poäng bakom tolfteplacerade Malmö som dock har en match mer spelad än nykomlingen.

