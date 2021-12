Fabian Lysell gör vad han kan för att spela till sig en plats i Tomas Monténs JVM-trupp. I natt stod den svenske forwardstalangen för fyra poäng i Vancouvers 5–3-seger över Kelowna i WHL.

På onsdag presenterar Tomas Montén sin trupp till JVM-turneringen i Edmonton och Red Deer. Den tidigare Frölunda- och Luleåforwarden Fabian Lysell är en av forwardsspelarna som är aktuella för spel i turneringen – och den 18-årige göteborgaren gör vad han kan för att säkra sin plats i laget.

När Vancouver Giants under natten till torsdag, svensk tid, gästade Kelowna Rockets i WHL stod Lysell för fyra poäng, jämnt fördelat på två mål och två assist.

Lysell inledde matchens målskytte i den första perioden, sedan forwardstalangen tryckt in en retur i numerärt överläge. Innan öppningsakten var över hade Lysell även gjort 2–0 till sitt Vancouver genom att slå in en puck på volley.

Poängfyrverkeriet innebär att Lysell nu har gjort åtta poäng på de senaste tre matcherna och totalt 22 poäng (8+14) på 18 matcher i WHL den här säsongen.

Den tidigare AIK-målvakten Jesper Vikman vaktade Vancouvers mål och räddade 38 av 41 skott i 5–3-segern. Liksom Lysell har Vikman åldern inne för att spela JVM med Sverige och den Vegas-draftade målvakten har spelat två matcher med Juniorkronorna under säsongen.

Fabian Lysell strikes first for @WHLGiants ! Tune In For Free: https://t.co/E0Cl58T8ou #CHLTVGOTW | @KubotaCanadaLtd pic.twitter.com/buiyd7WmqT

Fabian Lysell knocks this one out of the air for his 2nd of the night! #CHLTVGOTW | @KubotaCanadaLtd pic.twitter.com/EoGfLnBsYm