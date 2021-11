Cole Caufield skickas tillbaka upp till Montreal Canadiens

Cole Caufield skickades ner till AHL efter en tung start på säsongen.

Nu får stortalangen återigen chansen i NHL då han kallas upp av Montreal Canadiens.

Förra säsongen var det Cole Caufield-show i Montreal och den 20-årige forwarden spåddes då kunna ha en lysande rookiesäsong i NHL och enligt vissa skulle han till och med kunna skjuta 30-40 mål för “Habs”.

Under vårens slutspel gjorde Caufield succé med tolv poäng på 20 matcher men under hösten har inte alls fått det att stämma. Det blev tio matcher i NHL med endast en assist för jättelöftet innan han skickades ner till AHL-laget Laval Rocket.

Där har amerikanen sedan hittat formen med fem poäng på sex matcher.

Det gör att Montreal nu flyttar talangen tillbaka upp till NHL där han återigen kommer få chansen att bevisa sig och slåss om en plats. '

Les Canadiens ont procédé au rappel de Cole Caufield du @RocketLaval. Alex Belzile a été cédé au club de la Ligue américaine.



The Canadiens have recalled Cole Caufield from the Laval Rocket. Alex Belzile has been assigned to Laval.#GoHabsGo pic.twitter.com/RsTF6kS1kQ