Victor Brattström har fått en tung start på sin tid i AHL.

Nu skickas den tidigare Timråmålvakten ned till ECHL-klubben Toledo Walleye.

Efter att ha draftats av Detroit i sjätterundan 2018 valde Victor Brattström att ta steget över till Nordamerika inför den här säsongen. Efter att ha skickats ned till farmarlaget Grand Rapids Griffins under Red Wings träningsläger har den tidigare Timråmålvakten fått en tuff start på sin tid i USA.

Efter att ha snittat över fem insläppta mål per match och en räddningsprocent på blygsamma 83,5 procent under sina fyra första matcher i AHL meddelade Grand Rapids under gårdagen att Brattström skickas till ECHL-klubben Toledo Walleye.

Tidigare har både nuvarande HV71-målvakten Filip Larsson (2019/20) samt förre SHL-backen Jonathan Carlsson (2009/10) representerat Toledo i ECHL.

Brattström ser därmed ut att bli den första svenske målvakten den här säsongen att få speltid i farmarligans farmarliga. Förra säsongen var det bara Olle Eriksson Ek som spelade ECHL-hockey, då han vaktade kassen i fem matcher för Tulsa Oilers.

Tidigare under denna höst har både Victor Berglund (Maine Mariners) och Tim Söderlund (Wichita Thunder) spelat i ECHL.

