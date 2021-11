McDavids mäktiga milstolpe – sjätte snabbast genom tiderna

Connor McDavid nådde 600 gjorda poäng i NHL-karriären när Edmonton tog en dramatisk 5–4-seger borta mot St. Louis i natt. Därmed blev han den sjätte snabbaste spelaren genom tiderna att nå milstolpen.

Det krävdes bara 421 matcher för att Connor McDavid skulle nå 600 poäng i NHL. När superstjärnan i natt sköt Oilers 1–1-mål med fem sekunder kvar att spela av den första perioden så nådde McDavid den mäktiga milstolpen.

Därmed blev han sjätte snabbast genom tiderna att nå 600 poängsstrecket. Bara Wayne Gretzky (274 matcher), Mario Lemieux (323), Peter Stastny (394), Mike Bossy (400) och Jari Kurri (419) har varit snabbare än McDavid, enligt The Athletic.

Det innebär att han även är snabbast att nå milstolopen bland spelarna som spelat merparten av sin karriär under NHL:s lönetaksera.

Innan 5–4-segern mot St. Louis var över hade McDavid utökat sin poängskörd ytterligare med en framspelning till Leon Draisaitl, vilket innebär att McDavid har nio matcher med två poäng eller fler denna säsong.

– Vi blandade och gav i kväll. Första perioden var inte bra, där Mikko höll oss kvar i matchen. Andra perioden var riktigt bra och vi förtjänade att leda. Sedan bjöd vi dem tillbaka in i matchen, men jag gillar hur vi svarade upp på det, säger McDavid till NHL.com.

Samma poängnotering gäller även för Draisaitl som stod för ett mål och två assist i matchen, varav det sista var en framspelning till Kailer Yamamotos dramatiska 5–4-mål 28 sekunder från slutsignalen.

Segern var Oilers elfte för säsongen och laget toppar Pacific Division med sina 22 inspelade poäng på 14 matcher.

St. Louis Blues – Edmonton Oilers 4–5 (1–1, 1–3, 2–1)

St. Louis: Jordan Kyrou (6), Robert Bortuzzo (1), Ivan Barbasjov (4), Vladimir Tarasenko (7).

Edmonton: Connor McDavid (10), Leon Draisaitl (15), Ryan Nugent-Hopkins (1), Ryan McLeod (1), Kailer Yamamoto (3).

Jacob Markström fick lite välförtjänt vila mellan Calgary Flames stolpar i nattens möte med Ottawa Senators. Då passade kollegan Dan Vladar att hålla karriärens första NHL-nolla när Flames bortabesegrade Senators med 4–0.

Den 24-årige tjecken räddade 27 skott i matchen och utsågs till matchens första stjärna före Flames svenske forward Elias Lindholm, som stod för ett mål och en assist i segematchen.

Även Rasmus Andersson och Oliver Kylington skrev in sig i poängprotokollet för Flames med varsin assist. Segern innebar att Flames kunde bryta sin tre matcher långa förlustsvit.

Ottawa Senators – Calgary Flames 0–4 (0–1, 0–2, 0–1)

Ottawa: -

Calgary: Andrew Mangiapane (10), Elias Lindholm (8), Matthew Tkachuk (7), Nikita Zadorov (2).

Jesper Bratt stod för ett mål och en assist för New Jersey Devils i nattens rivalmöte med New York Rangers. Det hjälpte gästande Devils till en poäng, men Rangers kunde dra det längsta strået i straffläggningen sedan Chris Kreider bokförts för den avgörande straffen och säkrat Rangers 4–3-seger.

Noterbart från matchen är att Kaapo Kakko fick göra sina första poäng för säsongen, då den unge finländaren stod för ett mål och en assist. Fram till i natt hade den 20-årige forwarden gått poänglös från sina tio inledande matcher den här säsongen.

New York Rangers – New Jersey Devils 4–3 e. str (0–1, 2–1, 1–1, 0–0, 1–0)

New York: Adam Fox (4), Alexis Lafrenière (4), Kaapo Kakko (1).

New Jersey: Jesper Bratt (4), Dougie Hamilton (4), Pavel Zacha (7).

Boston-svensken Oskar Steen stod för NHL-karriärens andra poäng när han fanns med i förarbetet till Charlie Coyles 4–2-mål i nattens klassikermöte mellan Bruins och Montreal Canadiens.

Matchen var Steens blott andra i NHL den här säsongen och i båda matcherna har den 23-årige värmlänningen producerat en passningspoäng.

Boston kunde vinna matchen med 5–2 sedan Coyle och namnen Charlie McAvoy stod för två mål vardera.

Boston Bruins – Edmonton Oilers 5–2 (0–1, 1–1, 4–0)

Boston: Charlie McAvoy 2 (3), Charlie Coyle 2 (5), Taylor Hall (4).

Edmonton: Joel Armia (1), Michael Pezzetta (1).

Washington Capitals spolierade Sidney Crosbys återkomst till Pittsburgh Penguins laguppställning, sedan det amerikanska huvudstadslaget körde över Penguins med 6–1 hemma i Capital One Arena.

Crosby lämnade isen poänglös sedan han hade missat de fem senaste matcherna, då han varit uppsatt i ligans coronaprotokoll. SHL-bekantingen Martin Fehérváry stod för ett av Capitals mål i matchen.

Washington Capitals – Pittsburgh Penguins 6–1 (2–1, 2–0, 2–0)

Washington: Martin Fehérváry (2), Garnet Hathaway (3), Daniel Sprong (3), Conor Sheary (3), Jevgenij Kuznetsov (6), Tom Wilson (4).

Pittsburgh: Jake Guentzel (4).