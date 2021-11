LISTA: ALLA Brynäs guldmålvakter genom tiderna

Brynäs IF har vunnit inte mindre än 13 SM-guld i ishockey. Med det är dom tvåa i guldligan efter Djurgården. Första guldet spelade gävleklubben hem 1964 och det senaste 2013. Men minns ni alla guldmålvakter klubben haft? Om inte – här kommer en nostalgikick för hockeyälskare.



1964

Hans Dahllöf 21 matcher

Spelade i Brynäs till och med säsongen 1971/72. Hoppade sedan in i en match som reserv säsongen 1992/93. Blev då äldsta elitseriespelaren genom alla tider. Var då 52 år. OS-målvakt 1964.



Heimo Klockare 0 matcher

Kom från Gävle GIK till Brynäs 1963 och stannade tre säsonger. Flyttade sedan vidare till Köpingklubben, IK Westmannia.

Hans Dahllöf och Håkan Wickberg. Foto: Bildbyrån.



1966

Hans Dahllöf 21 matcher

Heimo Klockare 0 matcher



1967

Hans Dahllöf 18 matcher



Anders Sahlin 0 matcher

Från Viksjöfors till Alfta och sedan vidare tll Brynäs där han kom att göra två säsonger



1968

Hans Dahllöf 21 matcher

Anders Sahlin 0 matcher



1970

Hans Dahllöf 0 matcher



William Löfqvist 28 matcher

Värvades från Strömsbro 1968 och spelade kvar i klubben resten av sin karriär. Hans sista säsong blev 1982/83. Spelade tre VM, ett OS och ett Canada Cup. Avled 2016.



Kjell Helling 0 matcher

Kom från Gävle GIK 1968 och gjorde totalt tre säsonger i klubben. Spelade senare i Gävle GIK, Gislaved och Strömsbro.

Kjell Helling och William Löfqvist. Foto: Bildbyrån.



1971

Hans Dahllöf 0 matcher

William Löfqvist 28 matcher

Kjell Helling 0 matcher



1972

Hans Dahllöf 0 matcher

William Löfqvist 28 matcher

Kjell Helling 0 matcher



Lars Wahlman 0 matcher

Gjorde en säsong i Brynäs innan han flyttade upp till Kiruna där han kom att spela för IFK.



Benny Vestblom 0 matcher

Från Hedesunda. Spelade i Brynäs till och med säsongen 1976/77. Flyttade sedan till Göteborg och Västra Frölunda där han redan under sin första säsong i klubben blev landslagsmålvakt. Spelade för Västra Frölunda till och med säsongen 1987/88 förutom 1983/84 då han gjorde ett gästspel hos HV71.



1976

William Löfqvist 36 matcher

Benny Vestblom 4 matcher



1977

William Löfqvist 36 matcher

Benny Vestblom 6 matcher

Wille Löfqvist och Benny Vestblom. Foto: Bildbyrån/Arkivbild.



1980

William Löfqvist 35 matcher



Göran Henriksson 5 matcher

Från Ånge. Gick via Brynäs juniorlag upp i A-laget. Spelade tre säsonger i elitserien med Brynäs innan han flyttade till HV71. Avslutade karriären 1987 efter fyra säsonger med HC Dalen.



Lars Eriksson 0 matcher

Från Ånge. Kom även han till Brynäs som junior. Spelade sedan i Brynäs till och med säsongen 1991/92. Juniorvärldsmästare och JVM:s bästa målvakt 1981.



1993

Hans Dahllöf 0 matcher

Lars Eriksson 0 matcher



Lars Karlsson 2 matcher

Värvades till Brynäs 1987. Alternerade under många år mellan Brynäs och Strömsbro/Gävle HF83 som senare blev Team Gävle. Lämnade Brynäs 1996. Har därefter spelat för Falun, Leksand, Östervåla, Mora, Hammarby, Tierp, Stjernen, Söderhamn och Valbo.



Michael Sundlöv 38 matcher

Moderklubb Sandviken, men spelade även som junior i Leksand. Efter att även varit i Enköping och Skutskär och spelat fick Sundlöv chansen i elitserien med Brynäs säsongen 1987/88. Spelade i klubben till och med säsongen 1998/99. Varvade sedan ner med spel i Skutskär under ett par säsonger. Olympisk mästare 1994. Spelade även ett VM.





1999

Michael Sundlöv 0 matcher



Johan Holmqvist 41 matcher

Kom från Division 2-laget Tierp 1996. Lämnade Brynäs för spel med New York rangers NHL år 2000. Trejdades till Minnesota inför säsongen 2003/04. Gjorde därefter två säsonger i Brynäs innan han återvände till NHL. Det blev två säsonger för Tampa innan han återvände till Sverige. Har efter det spelat för Frölunda, Brynäs, Almtuna och Karlskrona. Världsmästare och VM:s bästa målvakt 2006. Årets junior 1998. Elitseriens bästa målvakt 2009. Spelade totalt tre VM.



Johan Asplund 12 matcher

Kom som junior till Brynäs från Skutskär. Spelade mellan 1997 och 2003 i elitserien med Brynäs. Spelade därefter för Nyköping, Timrå, Sundsvall, Nordsjälland, Rungsted, Team Gävle och Järvsö.



Karl Mattson 0 matcher

Moderklubb: Strömsbro. Gjorde två säsonger i Brynäs innan han åkte över till Clarkson University. Efter tre säsonger i USA återvände han till Sverige för spel först en säsong i Tranås och sedan tre säsonger med Jämtland HF.



Anders Vagfalvi 0 matcher

Vaktade båsdörren i Brynäs en match guldsäsongen 1998/99. För motståndet stod för övrigt Luleå.



“Lill-Honken”. Foto: Ronnie Rönnkvist.



2012

Johan Holmqvist 28 matcher



Niklas Svedberg 29 matcher

Hamnade via spel i Djurgården, Botkyrka, MoDo och Huddinge i Brynäs 2010. Lämnade för spel med Boston i NHL 2012. Därefter väntade två säsonger i KHL med Salavat Yulaev Ufa, en med Minnesota och en med Timrå innan han skrev på för Djurgården 2019. Är inne på sin tredje säsong i klubben.



Oscar Dansk 0 matcher

Moderklubb: Väsby IK. Kom till Brynäs 2010 efter tre säsonger med Shattuck St Mary:s juniorlag. Lämnade Brynäs 2012 och har efter det spelat för Erie Otters, Springfield Falcons, Kalamazoo Wings, Rögla, Vegas och Chicago Wolwes. Spelar säsongen 2021/22 för Spartak Moskva.





Niklas Svedberg. Foto: Ronnie Rönnkvist.

