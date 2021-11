Adrian Kempe är inne i NHL-karriärens längsta målsvit.

I natt stod 25-åringen för ett mål för fjärde matchen i rad och förlängde sin poängsvit till fem matcher – med en riktig soloprestation i förlängningen.

– Det var otroligt, säger lagkamraten Cal Petersen till NHL.com.

Vid några tillfällen under NHL-karriären har Adrian Kempe haft en målsvit på tre raka matcher, men den nuvarande målsviten på raka matcher är den längsta som Adrian Kempe har haft sedan NHL-debuten i februari 2017.

Nattens fullträff i 3–2-segern i bortamatchen mot Montreal kom i förlängningsspelet sedan 25-åringen stått för en riktig soloprestation. Kramforssonen fick pucken vid egen blålinje, skrinnade in i anfallszonen, tog ett helt varv runt Montrealzonen innan han to sig förbi Jake Evans och prickade in ett distinkt handledsskott bakom Jake Allen.

– Det var otroligt, säger Kings målvakt Cal Petersen till NHL.com.

– Han har mängder med fart. Det är stort av honom att kunna hantera pucken och komma över på det där sättet. Han är en av spelarna som vi räknar med i dessa övertidssituationer. Han har gjort många matchvinnande mål, så vi räknar med att han kan göra sådana där typer av saker.

Målet, som var Kempes elfte matchvinnande mål i NHL-karriären, innebar även att han förlängde sin poängsvit till fem raka matcher – och att Kings förlängde sin segersvit till sex matcher.

Kings vände ett 0–1-underläge till 2–1, men Montreal kom tillbaka och kvitterade matchen med drygt sex och en halv minut kvar att spela av den tredje perioden innan Kempes avgörande kom i förlängningen.

Montreal Canadiens – Los Angeles Kings 2–3 e. sd (1–0, 0–1, 1–1, 0–1)

Montreal: Ben Chiarot (3), Jake Evans (2).

Los Angeles: Brendan Lemieux (1), Alex Iafallo (6), Adrian Kempe (5).

