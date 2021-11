Troja-Ljungby har tidigare under säsongen lånat in Eric Engstrand från Malmö.

Nu lånar den allsvenska nykomlingen återigen från SHL-klubben.

Under veckans matcher spelar William von Barnekow med Troja, meddelar Malmö på sin hemsida.

Det råder landslagsuppehåll i SHL och J20 Nationell denna vecka, vilket innebär att Malmö väljer att låna ut sin 18-årige forwardstalang William von Barnekow till Troja-Ljungby.

Det meddelar klubben på sin hemsida.

Enligt Troja-Ljungby gäller lånet tills vidare.

– Det är ett lån som gäller tills vidare och tanken är att det ska vara för ett antal matcher framöver, säger sportchefen Daniel Håkansson till klubbens hemsida.

– Det känns bra att William kommer in och stärker vår trupp då vi i dagsläget har lite skador på forwards-sidan. Han är en skridskostark spelare med bra spelsinne och kan spela både center och forward. Han kompletterar vår befintliga spelartrupp på ett bra sätt.

18-åringen, som har meriter från spel i Juniorkronorna, har spelat elva SHL-matcher med Malmö denna säsong. Han förväntas vara spelklar till Troja-Ljungbys match mot HV71 i morgon.

Troja-Ljungby lånade tidigare under säsongen in Eric Engstrand från just Malmö, men forwarden återvände till SHL-klubben för två och en halv vecka sedan.

