Patrik Zetterberg blir kvar som sportchef i Västerås.

Under tisdagsmorgonen meddelade klubben att Zetterberg förlängt sitt kontrakt över säsongen 2023/24.

Patrik Zetterberg tog över som sportchef i Västerås 2017 och har varit en nyckelfigur i klubbens satsning “Gulsvart 2024”, klubbens projekt i satsningen mot SHL.

Nu står det klart att Zetterberg bli kvar i klubben över säsongen 2023/24.

– Det känns jättebra, så klart. Det har varit min ambition hela tiden. Jag är både tacksam och stolt över att få ta föreningen framåt, säger Zetterberg i ett videoklipp på klubbens hemsida.

Från föreningens sida har ambitionen hela tiden varit att förlänga avtalet med Zetterberg.

– Vi har haft den här ambitionen sedan vi började diskutera med Patrik och det har vi gjort under en längre tid i och med arbetet med Gulsvart 2024. Både vi från styrelsens sida och Patrik vill ta föreningen till nästa nivå. Under alla de diskussioner som vi haft med Patrik under den här tiden så har vi fått bra svar, säger Västerås ordförande Pär Södergren.

Västerås ligger i skrivande stund på en sjätteplats i Hockeyallsvenskan efter tolv spelade matcher.

– Vi har gjort en härlig resa hittills, men vi är absolut inte nöjda. Det är från och med nu vi ska ta oss hela vägen och börja skapa förutsättningar för det. Det känns som att vi är i ett bra läge att ta detta vidare, säger Zetterberg.

