Anton Svensson skrev ett korttidskontrakt med Troja-Ljungby som sträckte sig till den 15 november.

Nu meddelar klubben att de förlänger kontraktet resten av säsongen.

– Med tanke på hur Anton presterat var det självklart att han ska vara kvar hos oss, säger Troja-Ljungbys sportchef Daniel Håkansson till lagets hemsida.

Anton Svensson skrev ett korttidskontrakt med Troja-Ljungby inför årets säsong, då Wictor Ragnewall stängdes av för otillåten vadhållning.

Korttidskontraktet sträckte sig tills att Ragnewall skulle vara redo att göra sin återkomst i november, men nu kan klubben meddela att de förlänger kontraktet med Svensson över resten av säsongen.

– Vi har under en längre tid haft en dialog och med tanke på hur Anton presterat var det självklart att han ska vara kvar hos oss. Anton har haft ett avtal till och med den 15:e november och nu förlängs det. Riktigt kul att Anton tagit chansen. Nu blickar vi framåt, säger lagets sportchef Daniel Håkansson till Trojas hemsida.

Detta innebär nu att Troja-Ljungby har tre uppskrivna målvakter i truppen. Under säsongsinledningen har Svensson spelat fem matcher, i snitt släppt in tre mål per match och noterats för en räddningsprocent på 89,5 procent.

