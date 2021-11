William Eklund ser inte ut att spela fler matcher i NHL den här säsongen.

Enligt Kevin Kurz på The Athletic kommer San Jose Sharks att låna tillbaka “Lill-Fimpen” till Djurgården.

Senare under fredagskvällen bekräftades utlåningen av San Jose Sharks.

Djurgården har haft det tufft i SHL under säsongsinledningen och ligger på en kvalplats.

Men nu ser klubben ut att vara på väg att få en drömförstärkning för resten av säsongen. Enligt Kevin Kurz, som bevakar San Jose Sharks för The Athletic, ska NHL-klubben nämligen låna tillbaka William Eklund till Djurgården.

The Sharks are assigning William Eklund back to Djurgarden, according to a source.