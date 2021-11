Johnny Boychuk tvingades avsluta sin hockeykarriär förra året.

Nu trejdas dock Boychuks rättigheter till Buffalo Sabres för att klubben ska hålla sig inom reglerna för lönetaket.

I en match mellan New York Islanders och Montreal Canadiens i mars 2020 utspelade sig otäcka scener då Johnny Boychuk fick Arthurri Lehkonens skridsko i ögat.

Boychuk tvingades sy 90 stygn och i november 2020 meddelade sedan New York Islanders att veteranbacken avslutar sin ishockeykarriär efter skadan.

Under torsdagskvällen meddelar dock Buffalo Sabres att de har trejdat till sig Johnny Boychuk från New York Islanders i utbyte mot “future considerations”.

We have acquired defenseman Johnny Boychuk from the New York Islanders in exchange for future considerations.



