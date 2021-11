Holtz kallas upp – kommer få göra NHL-debut

Alexander Holtz har imponerat stort i AHL med fem mål på fyra matcher.

Nu belönas stortalangen genom att flyttas upp till New Jersey Devils där han kommer att få göra NHL-debut.

Lucas Raymond har redan gjort stor succé i NHL med fyra mål och nio poäng på tio matcher för Detroit Red Wings.

Nu ser nästa svenske stortalang från draften 2020 ut att också få chansen i världens bästa hockeyliga.

Alexander Holtz tog inte plats i Devils inför säsongen utan skickades då i stället ner till farmarlaget Utica Comets. Där har den tidigare Djurgårdsforwarden imponerat stort då han har skjutit fem mål på fyra matcher i AHL.

Nu belönas Holtz för sina insatser genom att flyttas upp till NHL-laget. På sin hemsida skriver New Jersey att 19-åringen redan har anslutit till resten av laget som är på bortaturné i Kalifornien. Han kommer då att träna med laget senare under torsdagen för att sedan följa med till Los Angeles där Devils ska möta LA Kings under natten mellan fredag och lördag.

#NEWS: We have recalled RW Alex Holtz from Utica (AHL). He has joined the team in California.https://t.co/zaR4cTKRjp