Första NHL-poängen för Nils Lundkvist

Det dröjde till den sjunde matchen, men nu vet Nils Lundkvist hur det känns att skriva in sig i poängprotokollet i NHL.

När New York Rangers besegrade Columbus Blue Jackets med 4–0 stod Piteåsonen för en assist och noterades således för sin första poäng i NHL-karriären.

Nils Lundkvist var en pålitlig poängplockare under sin tid i Luleå och går en ljus NHL-framtid till mötes. Under sina sex inledande matcher hade norrbottningen emellertid inte lyckats skriva in sig i poängprotokollet i NHL – men i natt kom så första poängen.

Efter att ha brutit en Columbus-passning i egen försvarszon lämnade Lundkvist över pucken till Artemi Panarin som bar in pucken i anfallszonen. Panarin hittade å sin tur fram till en släpande Ryan Strome med ett distinkt handledsskott överlistade Elvis Merzlikins i Columbus-kassen till 1–0 i matchen.

Lundkvist blev därmed den 37:e svenska utespelaren genom tiderna att göra en poäng i New York Rangers.

Rangers kunde till slut vinna matchen med 4–0 sedan Chris Kreider stått för två mål och regerande Norrist Trophy-vinnaren Adam Fox noterats för tre assistpoäng. Igor Sjestjorkin räddade 31 skott i matchen för att hålla sin tredje nolla i NHL-karriären.

***

Isac Lundeström blev målskytt när Anaheim Ducks lyckades hämta upp ett tremålsunderläge i den tredje perioden för att sno åt sig en poäng i bortamötet med Vegas Golden Knights.

Målet var Lundeströms första för säsongen och han spelades fram av landsmännen Hampus Lindholm och Jakob Silfverberg.

Vegas kunde vinna matchen med 5–4 efter straffar. William Karlsson stod för en assist för hemmalaget, medan Robin Lehner räddade 34 av 38 skott i matchen.

***

Filip Gustavsson stod för en storartad insats mellan Ottawa Senators stolpar i nattens möte med Dallas Stars. Den svenske burväktaren räddade 38 skott när det kanadensiska huvudstadslaget vann med 4–1 i Texas.

– Han gjorde alla räddningar han behövde göra. Han gjorde några riktigt stora (räddningar) i den andra perioden när Dallas tryckte på ordentligt, säger tränaren D.J. Smith till NHL.com.

Gustavsson kallades upp till Ottawa sedan förstemålvakten Matt Murray skadat sig och har den här säsongen en räddningsprocent på 93,2 procent efter tre matcher.

***

Carolina tog sin sjunde raka seger när man hemmabesegrade Chicago Blackhawks med 6–3. Erik Gustafsson stod för två poäng för Blackhawks, medan Tony DeAngelo var Hurricanes stora segerorganisatör med sina tre poäng (1+2).

Jesper Fast stod för en assist för Carolina i matchen.

New York Rangers – Columbus Blue Jackets 4–0 (2–0, 0–0, 2–0)

New York: Chris Kreider 2 (6), Ryan Strome (1), Alexis Lafrenière (3).

Columbus: -

Vegas Golden Knights – Anaheim Ducks 5–4 e. str (1–0, 1–1, 2–3, 0–0, 1–0)

Vegas: Reilly Smith (2), Nicolas Hague (2), Chandler Stephenson (4), William Carrier (1).

Anaheim: Trevor Zegras (2), Troy Terry (4), Isac Lundeström (1), Adam Henrique (3).

Dallas Stars – Ottawa Senators 1–4 (0–2, 1–1, 0–1)

Dallas: Joe Pavelski (2).

Ottawa: Josh Norris 2 (5), Brady Tkachuk (1), Connor Brown (1).

Carolina Hurricanes – Chicago Blackhawks 6–3 (4–2, 2–0, 0–1)

Carolina: Tony DeAngelo (2), Jordan Staal (2), Derek Stepan (1), Jesperi Kotkaniemi (2), Sebastian Aho (5), Andrej Svetjnikov (7).

Chicago: Brandon Hagel (1), Adam Gaudette (1), Alex DeBrincat (4).